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Царьград

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Группировка "Север" уничтожила САУ и 8 огневых групп ВСУ за ночь

Группировка "Север" уничтожила САУ и 8 огневых групп ВСУ за ночь

За ночь расчеты ударных беспилотников группы "Север" ликвидировали самоходную артиллерийскую установку и восемь огневых групп ВСУ в Харьковской и Сумской областях.

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