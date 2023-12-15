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Свежие комментарии

  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

Разрешено ли 16 и 17 декабря, в праздник Ивана Молчальника и святой Варвары, солить капусту и ходить на кладбище

Разрешено ли 16 и 17 декабря, в праздник Ивана Молчальника и святой Варвары, солить капусту и ходить на кладбище

Разрешено ли 16 и 17 декабря, в праздник Ивана Молчальника и святой Варвары, солить капусту и ходить на кладбище Алёна ЮрьеваВ эти выходные, 16 и 17 декабря, выпадает особый период, связанный с памятью двух почитаемых святых — Ивана Молчальника и Варвары.

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