Разрешено ли 16 и 17 декабря, в праздник Ивана Молчальника и святой Варвары, солить капусту и ходить на кладбище Алёна ЮрьеваВ эти выходные, 16 и 17 декабря, выпадает особый период, связанный с памятью двух почитаемых святых — Ивана Молчальника и Варвары.