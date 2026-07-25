Круговой: «Писали, что ЦСКА никого не смог обыграть. Даже таблицу составили, где мы оказались на последнем месте»

Полузащитник ЦСКА Данил Круговой рассказал о реакции игроков армейцев на критику болельщиков из-за результатов контрольных игр во время летних сборовПолузащитник ЦСКА Данил Круговой рассказал о реакции игроков армейцев на критику болельщиков из-за результатов контрольных игр во время летних сборовВ пятницу красно-синие одержали волевую победу над «Балтикой» на своем поле со счетом 2:1 в матче первого тура РПЛ.
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