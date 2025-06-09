НИУ ВШЭ и Финуниверситет возглавили рейтинг вузов, ориентированных на практику

Как понять, действительно ли университет готовит студентов к работе, а не только к экзаменам? Карьерная платформа Changellenge >> подвела итоги сезона кейс-чемпионатов 2024/2025 и опубликовала рейтинг вузов по уровню практико-ориентированности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии