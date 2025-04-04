В Петербурге бывший вице-губернатор Олег Эргашев стал руководить ИЭМ

Бывший вице-губернатор по здравоохранению Петербурга Олег Эргашев начал совмещать две должности. Он стал руководителем Института экспериментальной медицины (ФГБНУ «ИЭМ») и остался профессором кафедры госпитальной хирургии СПбГПМУ.
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