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Царьград

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Inno Clouds открыл первый ИИ-ресторан в Москве с виртуальными официантами

Inno Clouds открыл первый ИИ-ресторан в Москве с виртуальными официантами

В Москве открылся первый ресторан с ИИ-официантами и кассирами. Русская IT-компания Inno Clouds внедрила в заведении нейросети для разработки меню, видеоаналитики на кухне и учета рабочего времени сотрудников.

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