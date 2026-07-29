Inno Clouds открыл первый ИИ-ресторан в Москве с виртуальными официантами

В Москве открылся первый ресторан с ИИ-официантами и кассирами. Русская IT-компания Inno Clouds внедрила в заведении нейросети для разработки меню, видеоаналитики на кухне и учета рабочего времени сотрудников.
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