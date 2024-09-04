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Театр абсурда

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  • Анатолий Страшко
    Точно свихнувшийся замполит!«Допускается удар...
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"Что-то произойдет": западные страны готовятся к огромному потоку украинских беженцев

"Что-то произойдет": западные страны готовятся к огромному потоку украинских беженцев

Украинский военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил в эфире Youtube-канала журналиста Александра Шелеста, что западные страны ожидают некое событие, которое осенью-зимой приведет к новому большому числу беженцев из Украины.

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