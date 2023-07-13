Эрдоган пустился во все тяжкие. Надолго ли? И почему Турция не должна ссориться с Россией?

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Harlampii Politidis

Харлампий Политидис ...В городе Трабзон(Трапезунд - столице греческого Понтийского государства , в которое входила и Керч-Пантикапея , и Херсоне-Севастополь и Феодосия) в самом центре возвышается Храм святой Софии , который в очереной раз сменил свой статус на ... мечеть ... Самое замечательное , что в связи с этим несколько лет тому назад в этом ныне мусульманском городе(православная часть жителей которого , то есть православных греков столетие тому назад были .... или геноцидно умершвлены или оставшиеся в живых спаслись бегством , в том числе и мои деды) .... вышли на улцу несколько тысяч граждан с протестом против насильственного изменения статуса Православного Храма ... Они громко кричали ... в городе сотня мечетей , которые в подавляющем большинстве пустуют . Для чего было отнимать этот Храм у Православных ... Самое интересное , что с тех пор местные жители Трабзона категорически не посещают этот Храм , вновь насильственно ставший Мечетью ... Святой Софии , поэтому единственными молящимися здесь на протяжениии более чем десятилетия являются арабские туристы , которые проводят свои ритуалы в огороженном досками центре храма , однако все иконы открыты и поток туристов наростает , в том числе и турок, которые с неким благоговением молча осматривают иконы , не обрашая внимание на арабов ... Мораль этой моей заметки ... Бываю в тех краях от Синопа до самой границы с Грузией очень часто , население даже в отдаленных горных селах почтительно относятся к Православным Храмам ... К примеру .... наша группа посетила величественный Храм- Музей на самом берегу моря в городе Гиресун(в переводе с греческого, керасья- вишневые сады) , вдруг к Церкви подъехала кавалькада автомашин , из которой вышли молодые люди и ... жених с невестой ....Вся компания вошла в церковный двор , молчаливо что-то бормоча вошли в храм и множественно фотографировали друг друга ... На мой вопрос , вы же мусульмане , отчего с таким почетом посещаете пусть и Музей , но бывший православный храм . Некоторые подумав ответили ... Так делают наши старшие и мы следуем их традициям ... Иными словами ... этот регион весьма почтительно относится к Православию и возможно многие его жители готовы к возврату к своим истокам (?)