Главе ведомства будет доложено о ходе проверки по факту халатности при нерасселении аварийного дома в Нижегородской области

В СМИ получила распространение информация о том, что жительница Нижнего Новгорода проживает в аварийном доме, который был признан таковым еще в 2019 году, однако до настоящего времени меры к расселению жильцов должностными лицами администрации района приняты не были.
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