Быстрые радиовсплески показали, где скрывается половина обычного вещества Вселенной

Анализ 2873 быстрых радиовсплесков впервые позволил составить карту межгалактического газа и показал, что значительная часть барионного вещества находится гораздо дальше от галактик, чем предсказывают моделиАстрономы впервые использовали быстрые радиовсплески (FRB) для картирования межгалактического газа и получили новое объяснение проблемы «пропавших барионов» — обычного вещества, из которого состоят звёзды, планеты и люди.