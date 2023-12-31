В Торопецком округе проверили 380 семей

В администрации Торопецкого муниципального округа состоялось внеочередное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, на котором были рассмотрены итоги проведения ведомственных профилактических рейдов в семьи с детьми, требующие особого внимания.
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