Поголодают, затем подчинятся? Запад рушит продовольственную программу ООН

Некоторое время назад российским компаниям ограничили доступ к тендерам на поставку продовольствия по линии Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в голодающие страны – при том, что на долю РФ в предыдущие 20 лет приходилось до 20% ежегодных объемов таких поставок.
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