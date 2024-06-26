Поголодают, затем подчинятся? Запад рушит продовольственную программу ООН

Некоторое время назад российским компаниям ограничили доступ к тендерам на поставку продовольствия по линии Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в голодающие страны – при том, что на долю РФ в предыдущие 20 лет приходилось до 20% ежегодных объемов таких поставок.