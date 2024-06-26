БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 281 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Компанцев Сергей
    Казахстан: строительство этнографии и заговор молчания.. дорогие казахи вы выплатили долг СССР - нет а вам это придёт...Казахстан: строит...
  • Николай Евдокимов
    Лаврова давно нужно было заменить. Он никакой!Казахстан: строит...
  • Nata
    Не надо повторять чьи то глупости. МИД такая структура, которая занимается разговорным жанром. Ни каких других действ...Казахстан: строит...

Поголодают, затем подчинятся? Запад рушит продовольственную программу ООН

Поголодают, затем подчинятся? Запад рушит продовольственную программу ООН

Некоторое время назад российским компаниям ограничили доступ к тендерам на поставку продовольствия по линии Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в голодающие страны – при том, что на долю РФ в предыдущие 20 лет приходилось до 20% ежегодных объемов таких поставок.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх