Сахалинскую область 22–23 октября ожидает серьезное ухудшение погоды. Наиболее опасная обстановка прогнозируется на Северных Курилах, где ветер может усилиться до ураганных значений.
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