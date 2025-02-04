В Ивановской области продолжается региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности «Спасем жизнь вместе!»

Жители Ивановской области могут принять участие в региональном этапе Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе», который проводится с 10 января по 20 февраля 2025 года.
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