Военнослужащие ВСУ притворялись мертвыми, прячась в мешках в Червоном Яре в Запорожской области. Об этом РИА «Новости» рассказал старший огнеметчик 55-й гвардейской дивизии морской пехоты группировки войск «Восток» с позывным Бальтазар.