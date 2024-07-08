“Радиостанция- не рупор Байдена” – ведущую выгнали из-за интервью с президентом

На радиостанции WURD случился скандал - ведущую уволили за нарушение политики радио.Андрею Лофул-Сандерс обвинили в нарушении политики радио из-за интервью с президентом США Джо Байденом по заранее написанным Белым домом вопросам на радиостанции WURD.