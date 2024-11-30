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Песков ответил на вопрос об условиях размещения миротворцев на Украине

Песков ответил на вопрос об условиях размещения миротворцев на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о намерениях НАТО размещения «миротворческого контингента» на Украине и ответил на вопрос о том, какие условия должны быть соблюдены для этого.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
фуеплёт  жалкий. Никакого размещения  иностранцев не  должно быть в России.
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15 час.

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