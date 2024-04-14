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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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18-летний Гридин стал лучшим бомбардиром USHL – 83 очка в 60 играх. Россиянин может быть выбран в 1-м или 2-м раунде драфта НХЛ-2024

В главной юниорской лиге США завершился регулярный чемпионат.  Россиянин, выступающий за «Маскигон», набрал 83 (38+45) очков в 60 играх и оторвался от ближайшего конкурента на 5 баллов.

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