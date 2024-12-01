В Тверской области юрлицу отказано в использовании земель сельскохозназначения для воспроизводства лесов

В ноябре 2024 года в Тверской области состоялось заседание Межведомственной комиссии по рассмотрению заявлений об использовании земельных участков в целях использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения.
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