Сахалинские школьники продолжают изготовление маскировочных сетей для военнослужащих ВВО находящихся в зоне проведения СВО

На уроках труда или в неурочное время сахалинские школьники помогают не только в изготовлении маскировочных сетей, но и выливаю окопные свечи, готовят сублимированные супы, пишут письма и собирают посылки для своих защитников Отечества.
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