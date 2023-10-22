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Закон, порядок, государство

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Сахалинские школьники продолжают изготовление маскировочных сетей для военнослужащих ВВО находящихся в зоне проведения СВО

Сахалинские школьники продолжают изготовление маскировочных сетей для военнослужащих ВВО находящихся в зоне проведения СВО

На уроках труда или в неурочное время сахалинские школьники помогают не только в изготовлении маскировочных сетей, но и выливаю окопные свечи, готовят сублимированные супы, пишут письма и собирают посылки для своих защитников Отечества.

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