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Противник под натиском ВС РФ потерял контроль над большей частью села Макеевка на западе ЛНР

Противник под натиском ВС РФ потерял контроль над большей частью села Макеевка на западе ЛНР

Сообщается об успехе российских войск на западе Луганской Народной Республики. Напомним, что после действий ВСУ в августе-сентябре 2022 года им удалось вернуть под свой контроль не только территории Харьковской области, но и несколько процентов территории ЛНР.

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