Сегодня Тамбов отмечает свой день рождения. 388 лет назад, 17 апреля 1636 года, государевым стольником и воеводой Романом Боборыкиным в качестве опорного пункта Московского государства на берегу реки Цны было начато строительство крепости Тамбов.