Сегодня Тамбов отмечает свой день рождения. 388 лет назад, 17 апреля 1636 года, государевым стольником и воеводой Романом Боборыкиным в качестве опорного пункта Московского государства на берегу реки Цны было начато строительство крепости Тамбов.
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