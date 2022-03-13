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"Ковид" в Кировской области: 308 новых случаев заражения за сутки

"Ковид" в Кировской области: 308 новых случаев заражения за сутки

В инфекционных госпиталях нашего региона проходят лечение 1 854 пациентаОтличные новости: "ковид" в нашем регионе продолжает отступать — за минувшие сутки злобный вирус поразил всего 308 человек, с выздоровлением выписаны ещё 116 счастливчиков.

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