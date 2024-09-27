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В Севастополе пьяный мужчина угнал грузовик у итальянца на глазах у ДПС

В Севастополе пьяный мужчина угнал грузовик у итальянца на глазах у ДПС

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе мужчина предстанет перед судом за угон грузового автомобиля у итальянца, сообщили в полиции региона.

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