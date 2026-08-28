Пассажиров бизнес-класса самолета, который вместо Омска приземлился в Тюмени, обвинили в халяве и не пустили в бизнес-зал Рощино.
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Пассажиров бизнес-класса самолета, который вместо Омска приземлился в Тюмени, обвинили в халяве и не пустили в бизнес-зал Рощино.
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