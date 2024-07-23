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Царьград

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Киркоров отсудил у Любовь Успенской 280 тысяч рублей за слово "женоненавистник"

Киркоров отсудил у Любовь Успенской 280 тысяч рублей за слово "женоненавистник"

Звезда эстрады привлёк к ответственности "Королеву шансона" за однажды брошенную ей фразу.В Москве было рассмотрено дело о защите чести и достоинства Филиппа Киркорова, который требовал взыскать с шансонье Любови Успенской десять миллионов рублей за то, что в интервью журналистке Алене Жигаловой та назвала известного поп исполнителя словом "женоненавистником".

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