Киркоров отсудил у Любовь Успенской 280 тысяч рублей за слово "женоненавистник"

Звезда эстрады привлёк к ответственности "Королеву шансона" за однажды брошенную ей фразу.В Москве было рассмотрено дело о защите чести и достоинства Филиппа Киркорова, который требовал взыскать с шансонье Любови Успенской десять миллионов рублей за то, что в интервью журналистке Алене Жигаловой та назвала известного поп исполнителя словом "женоненавистником".