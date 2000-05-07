7 мая 2000 года Владимир Путин в первый раз стал президентом РФ

Ровно 25 лет назад Владимир Путин официально вступил в должность президента России. На его первый срок пришлись, как позже признавался сам Путин, самые сложные моменты его президентства — теракты на Дубровке и в Беслане.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии