Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 668 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Гурин
    Ну насчет запаха горящего гудрона можно поспорить, ветер судя по фото дует не в ее сторону, пожара не видит так что е...Жительница Подмос...
  • Владимир Степанян
    Безнаказанность порождает беспредел. Неоправданная «гуманность» нашего законодательства в этом вопросе, гипер активно...Нападение педофил...
  • Владимир Степанян
    Не понимаю наше законодательство и наших законодателей! «Думал, что ей 18 лет…», это что оправдание или объяснение од...Нападение педофил...

Преследуют до дома: в Челябинской области дети мигрантов нападают на школьников

Преследуют до дома: в Челябинской области дети мигрантов нападают на школьников

Рассказываем, как на ситуацию отреагировала полиция.Очередной случай, когда юные мигранты, сбиваясь в кучки, терроризируют русских детей, произошёл в городе Магнитогорск Челябинской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх