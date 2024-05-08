За смертельный «паровоз» на Красном проспекте военного отправили в поселение

Обвинительный приговор Илье Агееву огласил Новосибирский гарнизонный военный суд. В августе прошлого года мужчина, находясь за рулем Ford Focus, грубо нарушил ПДД, превысил скорость и выехал на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.