За смертельный «паровоз» на Красном проспекте военного отправили в поселение

Обвинительный приговор Илье Агееву огласил Новосибирский гарнизонный военный суд. В августе прошлого года мужчина, находясь за рулем Ford Focus, грубо нарушил ПДД, превысил скорость и выехал на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.
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