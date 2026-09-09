Ночная атака БПЛА на Новороссийск: множество пострадавших, погибшие и пожары на предприятиях

Новороссийск в ночь на воскресенье подвергся массовой атаке украинских беспилотников. В результате отражения налёта в городе возникли возгорания на нескольких промышленных объектах, в том числе на территории мазутного терминала.
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