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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чех о переходе в «Арсенал» из «Челси»: «Абрамовичу и директорам не понравилось, что я подпишу контракт с прямым конкурентом, но меня отпустили из-за всего, что я сделал для клуба»

«[Это было] очень сложно. Я провел 11 сезонов на «Стэмфорд Бридж» и стал частью клуба. Но наступил момент, когда я подумал: «Жизнь продолжается, твоя карьера продолжается».

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