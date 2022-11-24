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Зак Браун: «Рассчитываю, что Пиастри бросит вызов Норрису со временем и станет звездой в будущем»

Зак Браун высказался о соперничестве Оскара Пиастри и Ландо Норриса в «Макларене». Пиастри будет напарником Норриса вместо Даниэля Риккардо в 2023 году.

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