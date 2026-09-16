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Царьград

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Маркетплейсы меняются с 1 октября: Как не потерять деньги – и покупателям, и продавцам

Маркетплейсы меняются с 1 октября: Как не потерять деньги – и покупателям, и продавцам

Что изменится для покупателей и продавцов маркетплейсов с 1 октября, рассказал депутат Говырин. Если знать об этих новшествах, можно минимизировать риски потери денег.

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