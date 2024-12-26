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Плодный график: ИИ обеспечит высокое качество мандаринов на прилавках

Плодный график: ИИ обеспечит высокое качество мандаринов на прилавках

Российские специалисты создали программный комплекс с системой компьютерного зрения для контроля качества овощей и фруктов.

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Комментарии
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АК
Алекс Кузь
Ии тупая буржуазия пытается применять для контроля всего , кроме себя и своих косяков. Профсоюзы и нко не спешат с заказами приложений для упраздннения контрольных вампиров, как то: налоги, приставы, гибдд, жку , администрации всех уровней. Выдачу пропусков можно заменить ии. Скоро ии заиграет, когда проснутся октябрята и уснут плохиши.
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10 час.

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