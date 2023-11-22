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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ткачев о 10 победах «Авангарда» подряд: «Не думаем об этом. С «Трактором» была боевая игра, даже плей-оффская»

Омский клуб выиграл 10 матчей подряд. Вчера команда Михаила Кравеца обыграла «Трактор» (2:1 ОТ).  – Даже не думаем о победной серии.

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