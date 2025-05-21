Лера Кудрявцева: «80% нашей эстрады — это фанерщики»

Ведущая смело высказалась на съемках шоу «Поймай меня, если сможешь». Лера Кудрявцева, Анна Ковальчук, Дмитрий Харатьян и Нонна Гришаева предоставлено Пресс-службой23 мая в 21:30 в эфире телеканала «Россия» – второй выпуск музыкального шоу «Поймай меня, если сможешь».
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