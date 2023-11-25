Подростки становятся частыми пациентами психиатров: практикующий доктор о ситуации и ее причинах

Галина Ломакина. Фото из личного архива - Галина Владимировна, насколько часто сейчас подростки обращаются за помощью к психиатрам? - Последние годы подростки все чаще оказываются на приеме у психиатра - в сопровождении родителей, отчаявшихся своими силами и силами школы справиться с многочисленными проблемами сложного возраста, особенно когда состояние и поведение ребенка представляют потенциальную опасность для его здоровья.