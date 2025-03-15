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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гонду перед «Спартаком»: «Понял, насколько это принципиальный соперник, сразу после приезда в «Зенит». Нравится участвовать в таких класико»

Игра 21-го тура пройдет в Москве в воскресенье. — «Спартак» — главный конкурент в борьбе за чемпионство? Вы ведь совсем скоро встретитесь.

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