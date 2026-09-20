Россия резко сократила импорт китайского картофеля

Россия в августе сократила импорт картофеля из Китая до $1,8 млн. Это примерно на четверть меньше, чем за тот же месяц прошлого года, и почти в 2,5 раза ниже июльского показателя, следует из данных китайской таможни.
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