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Идея налога на бездельников не нашла поддержки у россиян

Идея налога на бездельников не нашла поддержки у россиян

Предложение профессора Финансового университета при правительстве России Александра Сафонова о введении фиксированных налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и взноса в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) для «профессиональных бездельников» не нашло поддержки у россиян.

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