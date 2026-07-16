Нино Нинидзе отпраздновала день рождения вместе с сыном в Санкт-Петербурге: фото

Актриса Нино Нинидзе отпраздновала 35‑й день рождения вместе с сыном. Артистка с десятилетним Александром отправилась в Санкт-Петербург и позже опубликовала в личном снимки, запечатлевшие моменты этого дня.
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