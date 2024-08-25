Народный артист РФ Леонид Ремнев умер во время спектакля

Скончался Леонид Ремнев, советский российский актер кино, театра и ТВ, народный артист России. Трагедия случилась 24 августа прямо во время спектакля «Васса» в Нижегородском ТЮЗе, где Ремнев играл Сергея Железнова.
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