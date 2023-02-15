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Лига чемпионов. 1/8 финала. «Боруссия» Дортмунд принимает «Челси», «Брюгге» играет с «Бенфикой»

Лига чемпионов. 1/8 финала. «Боруссия» Дортмунд принимает «Челси», «Брюгге» играет с «Бенфикой»

«Боруссия» Дортмунд принимает «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В другом матче дня играют «Брюгге» и «Бенфика».

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