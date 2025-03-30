Лунный календарь стрижки волос на апрель 2025 года: благоприятные дни для обновления образа Ирэн ОрлонскаяАпрель 2025 года становится временем обновления и преображения, особенно в сфере стрижек и ухода за волосами.
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