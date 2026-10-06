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Новости Омска

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В омском отеле, где утонула девочка, сократили время работы бассейна

В омском отеле, где утонула девочка, сократили время работы бассейна. На базе отдыха «Мечта» решили изменить формат работы бассейна, где в августе произошла трагедия.

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