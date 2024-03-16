Постпред республики Крым при президенте Российской Федерации, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов сообщил, что политическая карьера главы киевского режима Владимира Зеленского должна закончиться трибуналом после всего того ущерба, который он и его соратники нанесли народу Украины.