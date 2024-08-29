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В Москве произошёл сбой на синей ветке метро из-за загоревшегося самоката

В Москве произошёл сбой на синей ветке метро из-за загоревшегося самоката

Личность пассажира, из-за которого остановилось движение, устанавливается.На Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена восстановили движение после сбоя.

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