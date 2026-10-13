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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Изнер о пятисетовом формате на «Шлемах»: «Даже я хотел бы сохранить пять сетов, если бы все еще играл»

Экс-полуфиналисты « Уимблдона » Джон Изнер и Сэм Куэрри не согласились с Хуаном Карлосом Ферреро , который предположил, что пятисетовые матчи на турнирах «Большого шлема» скоро уйдут в прошлое.

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