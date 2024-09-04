Инвалиду-мастеру спорта пришлось через суд добиваться протеза

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Карелии оставило инвалида третьей группы без средств реабилитации Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Карелии не обеспечило 26-летнего инвалида третьей группы техническими средствами реабилитации, в том числе протеза.