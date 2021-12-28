Фейковый гинеколог обманом заставил десятки итальянских женщин пройти вагинальное обследование через веб-камеру

40-летний мужчина был арестован в Бари на юге Италии после того, как пытался обмануть 400 женщин. Он выдавал себя за гинеколога, чтобы обманом заставить сотни итальянских женщин пройти вагинальное обследование онлайн, сообщает итальянская полиция.
40-летний мужчина был арестован в Бари на юге Италии после того, как пытался обмануть 400 женщин. Он выдавал себя за гинеколога, чтобы обманом заставить сотни итальянских женщин пройти вагинальное обследование онлайн, сообщает итальянская полиция.
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