Фейковый гинеколог обманом заставил десятки итальянских женщин пройти вагинальное обследование через веб-камеру

40-летний мужчина был арестован в Бари на юге Италии после того, как пытался обмануть 400 женщин. Он выдавал себя за гинеколога, чтобы обманом заставить сотни итальянских женщин пройти вагинальное обследование онлайн, сообщает итальянская полиция.